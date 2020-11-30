На Киевщине после борьбы с COVID-19 умер полицейский: двое детей остались без отца

В Борисполе 29 ноября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался сотрудник полиции Киевщины, старший сержант 38-летний Виктор Кириченко.

Как рассказали OBOZREVATEL коллеги полицейского, он умер в реанимационном отделении больницы после двух недель борьбы с болезнью.

Мужчина пришел работать в правоохранительные органы в 2002 году, а после переаттестации в 2015 году продолжил службу в Национальной полиции.

"К сожалению, без отца остались двое детей – мальчик и девочка. Отзывы о нем только положительные", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что Кириченко занимал должность полицейского сектора реагирования патрульной полиции Бориспольского отдела полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине официально подтверждены 732 625 случаев коронавирусной инфекции. От COVID-19 в стране умерли уже 12 327 человек.