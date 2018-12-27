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/Деньги

В Киеве с нового года подорожает квартплата: что известно

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В Киеве с 1 января 2019 года подорожает стоимость обслуживания многоквартирных домов и придомовых территорий.

Это связано с повышением стоимости электроэнергии для оптовых покупателей, сообщили в пресс-службе КГГА. В частности, цены вырастут на эксплуатацию лифтов и освещение придомовых участков.

"Растут цены на электроэнергию, что отразиться на хозяйственных процессах жилищных организаций, в том числе, и стоимости их услуг", — заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

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Как пояснила начальник управления развития ЖКХ Вера Радченко, стоимость электроэнергии для освещения мест общего пользования, лифтов, насосов и индивидуальных тепловых пунктов увеличивается на 60 копеек за кВт (сейчас это стоит 1,68 гривен).

"Это опасная тенденция, когда есть риск, что люди после нового года окажутся с неработающими лифтами, а если есть индивидуальный тепловой пункт, то еще и тем, что не будет отопления", — заявила Радченко.

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Сегодня

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре КГГА приняла решение о повышении тарифов на вывоз мусора. Услуга вывоза 1 кубометра твердых отходов силами коммунального предприятия вырастет со 115 до 159,1 гривни. Таким образом, в среднем в месяц вместо прежних 20-25 гривен киевляне будут платить за услугу 26-32 гривни (с каждого проживающего в квартире человека).

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кто сказал, что рагулям похвастать нечем? Наши поздравления!!!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Пигин Макс, зато вам точно есть чем похвастаться)) у вас подорожает вся коммуналка на 20-30%!!! так что чья бы корова мычала...!!!! вот идиот!!!
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