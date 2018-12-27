В Киеве с нового года подорожает квартплата: что известно

В Киеве с 1 января 2019 года подорожает стоимость обслуживания многоквартирных домов и придомовых территорий.

Это связано с повышением стоимости электроэнергии для оптовых покупателей, сообщили в пресс-службе КГГА. В частности, цены вырастут на эксплуатацию лифтов и освещение придомовых участков.

"Растут цены на электроэнергию, что отразиться на хозяйственных процессах жилищных организаций, в том числе, и стоимости их услуг", — заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Как пояснила начальник управления развития ЖКХ Вера Радченко, стоимость электроэнергии для освещения мест общего пользования, лифтов, насосов и индивидуальных тепловых пунктов увеличивается на 60 копеек за кВт (сейчас это стоит 1,68 гривен).

"Это опасная тенденция, когда есть риск, что люди после нового года окажутся с неработающими лифтами, а если есть индивидуальный тепловой пункт, то еще и тем, что не будет отопления", — заявила Радченко.

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Как писал OBOZREVATEL, в ноябре КГГА приняла решение о повышении тарифов на вывоз мусора. Услуга вывоза 1 кубометра твердых отходов силами коммунального предприятия вырастет со 115 до 159,1 гривни. Таким образом, в среднем в месяц вместо прежних 20-25 гривен киевляне будут платить за услугу 26-32 гривни (с каждого проживающего в квартире человека).