Главная Новости
23 декабря • обновлено в 22:08
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Деньги

Обошел 14 столиц: стоимость жизни в Киеве сравнили с другими городами. Инфографика

996
Читать материал на украинском

Экономисты сравнили стоимость жизни в Киеве с другими мировыми столицами.

Согласно результатам, в главном городе Украины жить дешевле, чем в столицах большинства стран Европы, США, Канады, Австралии, России и ряда других. Соответствующую инфографику на странице в Facebook опубликовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на американском фондовом рынке Владимир Компаниец.

Уточняется, что для сравнения стоимости жизни брался идентичный набор товаров и услуг. В стоимость потребительской корзины входили расходы на товары и услуги для семьи из 4-х человек (аренда, коммунальные услуги, проезд, питание, покупка одежды, детский сад, 1 пачка сигарет в день и другое).

Новости
Промышленность установила антирекорд: названы области Украины с самым стремительным падением

Если данные невозможно было собрать и верифицировать, то такая страна отсутствует в таблицах, а на картах обозначена серым цветом.

Киев

Киев

Gloss.ua

Компаниец пояснил, что:

Первый слайд с тремя таблицами показывает, на сколько стоимость потребительской корзины в Киеве отличается от стоимости аналогичного корзины в столице другой страны.

  • Зеленая таблица со столицами стран, в которых стоимость потребительской корзины меньше Киева. Она показывает, на сколько процентов стоимость потребительской корзины в Киеве больше.

  • Синяя и оранжевая таблица со столицами, в которых стоимость жизни выше. Они показывают, на сколько процентов в Киеве дешевле жить.

"Благодаря ревальвации с 27 до 23 грн за доллар, Киев по стоимости жизни обошел минимум 14 столиц таких стран как Румыния, Сербия, Беларусь, Албания, Марокко, Колумбия и другие", – указал экономист.

Обошел 14 столиц: стоимость жизни в Киеве сравнили с другими городами. Инфографика

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Второй слайд отражает страны со стоимостью жизни в их столицах по сравнению с Киевом. Зеленым, если стоимость ниже Киева, к красному, если стоимость жизни выше. Чем ярче цвет, тем больше разница.

Обошел 14 столиц: стоимость жизни в Киеве сравнили с другими городами. Инфографика

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Третий слайд показывает, дороже или дешевле жить в столицах этих стран по сравнению с Киевом.

Обошел 14 столиц: стоимость жизни в Киеве сравнили с другими городами. Инфографика

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Компаниец сообщил, что в Киеве стоимость потребительской корзины достигла уровня цен в Бухаресте.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Украина в рейтингах
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина Киев
Теги
Экономика Украины цены фотографии
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ребята мои Были две недели в Киеве.Всё было вкусно и дешево! Просто даром! Единственное что кинулось в глаза сразу - озабоченность основной массы людей! Мало радостных лиц!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mdn Ndm
Mdn Ndm
Чем развитее страна,тем дороже жить в ее столице
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги