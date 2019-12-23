Обошел 14 столиц: стоимость жизни в Киеве сравнили с другими городами. Инфографика

Экономисты сравнили стоимость жизни в Киеве с другими мировыми столицами.

Согласно результатам, в главном городе Украины жить дешевле, чем в столицах большинства стран Европы, США, Канады, Австралии, России и ряда других. Соответствующую инфографику на странице в Facebook опубликовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на американском фондовом рынке Владимир Компаниец.

Уточняется, что для сравнения стоимости жизни брался идентичный набор товаров и услуг. В стоимость потребительской корзины входили расходы на товары и услуги для семьи из 4-х человек (аренда, коммунальные услуги, проезд, питание, покупка одежды, детский сад, 1 пачка сигарет в день и другое).

Если данные невозможно было собрать и верифицировать, то такая страна отсутствует в таблицах, а на картах обозначена серым цветом.

Киев Gloss.ua

Компаниец пояснил, что:

Первый слайд с тремя таблицами показывает, на сколько стоимость потребительской корзины в Киеве отличается от стоимости аналогичного корзины в столице другой страны.

Зеленая таблица со столицами стран, в которых стоимость потребительской корзины меньше Киева. Она показывает, на сколько процентов стоимость потребительской корзины в Киеве больше.

Синяя и оранжевая таблица со столицами, в которых стоимость жизни выше. Они показывают, на сколько процентов в Киеве дешевле жить.

"Благодаря ревальвации с 27 до 23 грн за доллар, Киев по стоимости жизни обошел минимум 14 столиц таких стран как Румыния, Сербия, Беларусь, Албания, Марокко, Колумбия и другие", – указал экономист.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Второй слайд отражает страны со стоимостью жизни в их столицах по сравнению с Киевом. Зеленым, если стоимость ниже Киева, к красному, если стоимость жизни выше. Чем ярче цвет, тем больше разница.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Третий слайд показывает, дороже или дешевле жить в столицах этих стран по сравнению с Киевом.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Компаниец сообщил, что в Киеве стоимость потребительской корзины достигла уровня цен в Бухаресте.

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