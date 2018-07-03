Застряли в аэропорту Туниса: появились новые данные о судьбе украинских туристов

Последняя группа застрявших в Тунисе украинских туристов вылетела в Киев 3 июля.

Их доставили в Украину двумя авиарейсами, передает УНН.

"Только что (около 11:45. ― Ред.) вылетели два рейса из Туниса на Киев с 172 и 174 туристами соответственно", ― сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, этими двумя последними рейсами прилетели все туристы, которые были вынуждены остаться из-за отказа авиакомпании Bravo Airways совершать перелеты.

Как стало известно позднее, рейсы совершали авиакомпании Fun Air и Anda Air по заказу Bravo , пишет "Украинская правда".

Напомним, что рейсы авиакомпании массово откладывались или вообще отменялись во многих странах. Украинцы не только не могли вернуться домой, но и не могли улететь на отдых. После огласки в СМИ и обращений в органам власти авиакомпания совместно с Министерством инфраструктуры организовала пять перелетов из Туниса, которыми вылетели все туристы. Рейсы из Киева по состоянию на 3 июля продолжают отменяться.

iev.aero

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