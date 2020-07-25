Забужко показала видео исторического поднятия украинского флага в Киеве 30 лет назад. Скриншот с видео

Известная украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко вспомнила исторический момент, когда в Киеве 24 июля 1990 года подняли сине-желтый флаг.

Соответствующий пост с видео она разместила на своей странице в Facebook, написав, "как это было прекрасно" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Хорошо помню, где я в момент подъема флага стояла, и даже (как всегда врезается в важные моменты жизни) – в чем была одета", – подчеркнула Забужко.

"Кто не видел – найдите 17 мин и посмотрите внимательно, не пропуская ни титлы, на этот Киев лета 1990-го. Через 2,5 месяца начался "первый Майдан" – Революция на граните, и 15 октября почти такие же многотысячные колонны киевлян вышли на общегородской страйк в поддержку студентов – только это уже была не праздничная толпа, а злая, решительная и сосредоточенная, шли "предприятиями", – рассказала она.

По словам писательницы, это было тоже по-своему прекрасно – "но другой, грозной красотой". Забужко призвала людей обязательно посмотреть это видео.

"Хотя бы для того, чтобы потом никакое ст*рво не посмело врать вам в глаза, что независимость нам кто-то "подарил". Чтобы нам, в очередной раз, не украли нашу историю", – подытожила она.

Пост Забужко Скриншот

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