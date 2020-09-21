Ядовитый смог в Киеве: детей не пустили в школу, окна просят не открывать

В Киеве 21 сентября детей не пустили в школу из-за ядовитого смога, который окутал жилые массивы Осокорки и Позняки.
Школьники остались дома в Дарницком районе, сообщили на странице "Дарниця Live" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Из-за экологического коллапса, произошедшего сегодня в Дарницком районе, детям разрешили не идти в школу", – отметили в сообществе.
Пожар на улице Коллекторной, ставший причиной едкого смога над столицей, по состоянию на 11:00 продолжали тушить. Как сообщили на странице Дарницкой районной администрации в Facebook, огонь частично перекинулся на торфяники.
Открытого огня на месте возгорания нет. Спасатели продолжили пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники.
Специалисты напомнили, что делать в случаях задымленности:
Ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок
Держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром
При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять
Выключить системы кондиционирования и очистки воздуха
Проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха
Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Местные жители сообщили, что в Киеве, возле метро "Позняки" утром в понедельник, 21 сентября, небо затянуло едким дымом и туманом.
На улице Ларисы Руденко в Киеве (жилой массив Осокорки) утром 21 сентября индекс качества воздуха составлял 341, что уже является опасным уровнем.