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Ядовитый смог в Киеве: детей не пустили в школу, окна просят не открывать

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь столицы
2,5 т.
Ядовитый смог в Киеве

В Киеве 21 сентября детей не пустили в школу из-за ядовитого смога, который окутал жилые массивы Осокорки и Позняки.

Школьники остались дома в Дарницком районе, сообщили на странице "Дарниця Live" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Из-за экологического коллапса, произошедшего сегодня в Дарницком районе, детям разрешили не идти в школу", – отметили в сообществе.

В Киеве дети не пошли в школу из-за смога.
Пожар в Киеве.

Пожар на улице Коллекторной, ставший причиной едкого смога над столицей, по состоянию на 11:00 продолжали тушить. Как сообщили на странице Дарницкой районной администрации в Facebook, огонь частично перекинулся на торфяники.

Открытого огня на месте возгорания нет. Спасатели продолжили пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники.

Дым в Киеве.

Специалисты напомнили, что делать в случаях задымленности:

  • Ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок

  • Держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром

  • При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять

  • Выключить системы кондиционирования и очистки воздуха

  • Проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха

  • Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

  • Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу

Смог окутал Киев.
Пожар в Киеве перекинулся на торфяники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Местные жители сообщили, что в Киеве, возле метро "Позняки" утром в понедельник, 21 сентября, небо затянуло едким дымом и туманом.

  • На улице Ларисы Руденко в Киеве (жилой массив Осокорки) утром 21 сентября индекс качества воздуха составлял 341, что уже является опасным уровнем.

УкраинаКиевпожар
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