В Киеве – три новых очага COVID-19: кого обвиняют власти и почему под ударом снова общежития

Все жители находятся под наблюдением. Каждый день по два раза помещения дезинфицируют

В Киеве очередная вспышка коронавируса. В частности, в общежитии на улице Серповой, где проживают 340 человек за сутки обнаружили трех инфицированных и семь контактных лиц. Во втором общежитии по улице Киквидзе среди 55 жителей двое больных и 10 контактных лиц.

OBOZREVATEL узнавал, почему социальное жилье и детские дома лидируют по количеству инфицированных и можно ли это предотвратить.

Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали еще в столичном Центре социально-психологической реабилитации детей №1 на улице Маяковского. Первой там заболела медсестра. Среди ее контактных лиц – 38 человек из числа персонала и 62 ребенка.

"Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин, как и общежития. Все жители находятся под сопровождением врачей. Ежедневно – дважды в день – помещения общежитий дезинфицируют", – рассказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Коронавирус в общежитиях

В детском интернате о вспышке коронавируса говорить категорически отказываются. Одна из сотрудниц заверила OBOZREVATEL, что руководство постоянно находится на совещаниях. Информацию прокомментировали только в КГГА, и то неофициально, источник попросил не указывать его данных.

"Почему вспышки Ковид в таких группах? Потому что люди не соблюдают элементарные меры предосторожности: не моют руки, не одевают маски, общаются не так, как нужно на карантине", – подчеркнул он.

Депутат Киевсовета, который входит в состав комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты, Александр Пабат заверил OBOZREVATEL, что вина за вспышку инфекции в "закрытых группах" лежит на Департаменте здравоохранения. Мол, он должен обеспечить соответствующими протоколами учреждения, которые им подчиняются, и обеспечить их дезинфицирующими материалами. Это как программа минимум.

"Нынешние случаи в Киеве далеко не первые. Департамент должен был принять действенные меры по предотвращению еще в начале эпидемии в марте. Сегодня у нас уже 20 мая и такое впечатление, что ничего сделано. Получается "никогда такого не было и на тебе снова". Мы хорошо понимаем, что такое общежития – это же очень близкое общение между людьми. Так же как и дома престарелых, где вообще живут люди из группы риска", – отметил Пабат.

Коронавирусная инфекция medcv.gov.ua

Коронавирусом легко заболеть в закрытых помещениях и социальных группах, уверена украинский эпидемиолог Людмила Мухарская. Поэтому и неудивительно, что локальные вспышки начали фиксировать в общежитиях, интернатах, социальных учреждениях.

"Люди, которые заходят и выходят из таких помещений, легко могут занести возбудитель в закрытый коллектив. Как только вирус попадает туда, где есть тесные контакты между людьми и большая скученность – он начинает очень быстро распространяться. Во многом, опасность есть и на улице, где люди ходят без масок и гуляют большими компаниями, обнимаются, жмут руки друг другу. Но на открытом воздухе она значительно меньше, чем в помещении", – добавила она.

Отметим, что локальные вспышки COVID-19 в общежитиях, детских домах, интернатах и домах престарелых в Украине фиксируют каждую неделю. Пока инфекцию удается локализировать.

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