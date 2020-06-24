ВНО в Киеве: почти четыре тысячи выпускников отказались участвовать

В Киеве почти четыре тысячи выпускников в этом году не будут сдавать внешнее независимое оценивание.

Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 24 июня, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что сессия ВНО стартует уже 25 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Столичная власть приняла решение о необязательном прохождении ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. И, судя по нынешней эпидемиологической ситуации, оно является взвешенным и правильным. Такое решение приняли и на государственном уровне также", – подчеркнул Кличко.

"Хочу сообщить, что каждый пятый выпускник школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева в этом году не будет сдавать ВНО. Это – почти четыре тысячи человек. Всего же на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировалась 31 тысяча человек. 22 тысячи из них – выпускники этого года. Все другие закончили учебные заведения в прошлые годы", – добавил он.

По словам мэра столицы, для безопасности тех, кто будет составлять ВНО, а также педагогов город решил задействовать как можно больше помещений учебных заведений. Это сделают для того, чтобы не собирать в одном помещении слишком много людей.

"Всего подготовили семь тысяч аудиторий в более 150-ти заведениях. К проведению ВНО город приобщил почти семь тысяч педагогов. Во всех пунктах тестирования в столице заблаговременно осуществят дезинфекцию. Также они снабжены антисептиками. А каждый участник получит защитную маску", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 24 июня количество зараженных коронавирусом в Киеве достигло 4528 человек. Суточный прирост заболеваемости составил 99 человек.