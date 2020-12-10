В центре Киева Дед Мороз с полуголыми снегурочками раздавал подарки. Видео

В Шевченковском районе Киева мужчина в одежде Деда Мороза вместе с полуголыми девушками раздавали прохожим подарки.

Видео, снятое возле станции метро "Крещатик", опубликовали на канале KIEVMAP (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Молодые люди подходили к киевлянам и гостям столицы, вручали им конфеты и бутылки, возможно с шампанским.

После того, как подарки закончились, они станцевали зажигательный танец возле входа в метрополитен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Новый год 2021 Киев будет праздновать с искусственной елкой и в онлайне. Транспорт будет работать в режиме праздничного дня, однако конкретного графика пока нет.

Для того, чтобы избежать скопления людей, был разработан пеший маршрут по центральной части города.