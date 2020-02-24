"Россия, вперед!" В киевском ТРЦ засветился пьяный фанат Кремля. Видеофакт

В понедельник, 24 февраля, в торгово-развлекательном центре "Гулливер" в Киеве мужчина, веротяно, в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош, крича "Россия, вперед!"

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что мужчина неадекватно себя вел в заведении общественного питания. Его повалили на пол несколько посетителей. Однако это не помешало нарушителю порядка кричать дальше.

В киевском ТРЦ засветился пьяный фанат Кремля Скриншот из видео

"Бессмертный мужик, я в шоке", – прокомментировала за кадром одна из сотрудниц ТРЦ.

Схоже, що цей чувак, який зображений на відео - цей той Андрюхаааа, якого гукав оголений чувак на Голосіївському проспекті (https://t.co/KIxZ5r2GZD)



Київ, ТРЦ Гулівер pic.twitter.com/MohXwNYddT — Киев Оперативный (@KyivOperativ) February 24, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неадекватный пассажир, которому не досталось сидячего места, устроил дебош в маршрутке. Он грубо высказался об украинской нации.

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