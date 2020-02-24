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24 февраля • обновлено в 22:08
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"Россия, вперед!" В киевском ТРЦ засветился пьяный фанат Кремля. Видеофакт

4.5т
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В понедельник, 24 февраля, в торгово-развлекательном центре "Гулливер" в Киеве мужчина, веротяно, в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош, крича "Россия, вперед!"

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что мужчина неадекватно себя вел в заведении общественного питания. Его повалили на пол несколько посетителей. Однако это не помешало нарушителю порядка кричать дальше.

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"Его посадить надо!" В Киеве пьяный мужчина устроил возмутительный дебош

В киевском ТРЦ засветился пьяный фанат Кремля

В киевском ТРЦ засветился пьяный фанат Кремля

Скриншот из видео

"Бессмертный мужик, я в шоке", – прокомментировала за кадром одна из сотрудниц ТРЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неадекватный пассажир, которому не досталось сидячего места, устроил дебош в маршрутке. Он грубо высказался об украинской нации.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
На украине по трезвяку страшно высказывать свои тайные желания) Если вся украина одновременно напьется, то в этот же день присоединится к России) От корней не уйти)
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