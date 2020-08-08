В сети показали уникальные снимки похорон Леси Украинки в Киеве: "российская полиция" не позволила речей

В сети показали исторические фото похорон украинской поэтессы Леси Украинки 7 августа 1913 года на Байковом кладбище в Киеве.

Их вместе с воспоминаниями д-ра Романа Стефановича из номера газеты "Львовские вести", датированного 8 августа 1942 года, опубликовала пользователь Валентина Коваленко на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что тогда "российская полиция" не позволила даже произнести речи (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, по словам Стефановича, в день похорон Леси Украинки в Киеве была хорошая, летняя погода, собралось много людей из разных уголков Украины. Останки поэтессы положили в похоронный воз, который был покрыт множеством венков и цветов.

Похороны Леси Украинки в Киеве Facebook/Валентина Коваленко

"Речей не было, потому что их запретила жандармская управа. Импозантный похоронный поход отправился по улицам Киева. Впереди духовенство и красивый мужской хор, который всю длинную дорогу улицам города аж на Байковое кладбище пел погребальные песни. Далее похоронный воз с гробом, за ним родня Покойной, а еще дальше длиннющие ряды участников похорон. По обеим сторонам похоронного похода – ряды конных жандармов", – писал он (прямую речь воспроизведено без исправлений).

Похороны Леси Украинки в Киеве Facebook/Валентина Коваленко

Стефанович отметил, что позже процессия дошла до Байкового кладбища. Тогда "конные жандармы уставились у входа" и решили пропустить только часть людей. Впрочем, те все равно отправились вперед, "лошади разошлись, и народ хлынул густыми рядами на кладбище".

Похороны Леси Украинки в Киеве Facebook/Валентина Коваленко

"Началась нагробное богослужение при прекрасном пении хора. Уже отпевания кончилась, уже сырая земля укрыла гроб Великой поэтессы, а хор пел еще долго, долго. Люди стояли спокойно вокруг свежей могилы Леси Украинки. Так демонстрировали украинцы против жандармской запрета произносить речи на похоронах поэтессы-Героя, Борца за свободу Украины ", – отметил Стефанович.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, дети с Творческой школы Павла Табакова презентовали рэп-композицию, написанную на основе стихотворения Леси Украинки "Мріє, не зрадь".