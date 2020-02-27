Главная Новости
27 февраля • обновлено в 04:56
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В сети показали, как изменился Майдан Незалежности в Киеве: появилось архивное фото

1.4т
Читать материал на украинском

В сети появилось впечатляющее архивное фото Майдана Незалежности в Киеве, когда он еще назывался Крещатицкой площади.

Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает посмотреть раритетное фото и оценить, какой локация стала в современности.

Снимок, который появился в сети, датированный 1860-ми годами. На нем изображена огромная площадь, много деревьев, невысокие дома, люди на телегах с лошадьми и здание Октябрьского дворца, который в тот период был корпусом Киевского института благородных девиц.

Майдан Незалежности (Крещатицкая площадь) в 1860-х годах

Майдан Незалежности (Крещатицкая площадь) в 1860-х годах

Майдан Незалежности (Крещатицкая площадь) в 1860-х годах

Клуб коренного киевлянина

Майдан Незлежности в современности

Майдан Незалежности в современности

Майдан Незалежности в современности

Майдан Незалежности в современности

Майдан Незалежности в современности

Майдан Незалежности в современности

Майдан Незалежности в современности

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось архивное фото Индустриального моста в Соломенском районе Киева. Пользователи начали делится своими воспоминаниями из молодости и детства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги