В сети появилось впечатляющее архивное фото Майдана Незалежности в Киеве, когда он еще назывался Крещатицкой площади.
Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает посмотреть раритетное фото и оценить, какой локация стала в современности.
Снимок, который появился в сети, датированный 1860-ми годами. На нем изображена огромная площадь, много деревьев, невысокие дома, люди на телегах с лошадьми и здание Октябрьского дворца, который в тот период был корпусом Киевского института благородных девиц.
Майдан Незалежности (Крещатицкая площадь) в 1860-х годах
Майдан Незалежности (Крещатицкая площадь) в 1860-х годах
Клуб коренного киевлянина
Майдан Незлежности в современности
Майдан Незалежности в современности
Майдан Незалежности в современности
Майдан Незалежности в современности
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось архивное фото Индустриального моста в Соломенском районе Киева. Пользователи начали делится своими воспоминаниями из молодости и детства.
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