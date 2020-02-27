В сети появилось впечатляющее архивное фото Майдана Незалежности в Киеве, когда он еще назывался Крещатицкой площади.

Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. OBOZREVATEL предлагает посмотреть раритетное фото и оценить, какой локация стала в современности.

Снимок, который появился в сети, датированный 1860-ми годами. На нем изображена огромная площадь, много деревьев, невысокие дома, люди на телегах с лошадьми и здание Октябрьского дворца, который в тот период был корпусом Киевского института благородных девиц.

Майдан Незалежности (Крещатицкая площадь) в 1860-х годах

Майдан Незалежности (Крещатицкая площадь) в 1860-х годах Клуб коренного киевлянина

Майдан Незлежности в современности

Майдан Незалежности в современности

Майдан Незалежности в современности

Майдан Незалежности в современности Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось архивное фото Индустриального моста в Соломенском районе Киева. Пользователи начали делится своими воспоминаниями из молодости и детства.

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