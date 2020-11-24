В киевском морге перепутали покойников и кремировали не ту женщину

В киевском морге перепутали тела двух женщин с одинаковой фамилией, доставленные из одного места в один день.

Об инциденте рассказали в сюжете ТСН. Подмену в морге обнаружила родственница умершей.

Позже выяснилось, что тело отдали другой семье. Там не заметили, что получили тело чужого человека, и провели кремацию.

Племяннице умершей Екатерине Розвеевой несколько часов пришлось доказывать сотрудникам морга и полиции, которую она вызвала, что в гробу лежит не ее тетка.

"Эта женщина старше, у нее длинные волосы до плеч светлого цвета. Моя тетя была онкобольная после двух химий. У нее даже не было волос. Это невозможно было перепутать", – рассказала женщина.

Последний год из-за тяжелой болезни тетка Розвеевой провела в пансионате. В тот день там умерли сразу две женщины. Оказалось, что у них одинаковые фамилии и даже один и тот же диагноз.

Семья, которая похоронила чужую родственницу, от общения с журналистами отказалась. В ритуальной службе объяснили, что люди могли не заметить подмены из-за шока – лицо после смерти меняется, а волосы были скрыты.

После выяснения всех обстоятельств семьи договорились обменяться – Розвеева отдаст чужое тело и получит урну с прахом тети.

Кто допустил такую ошибку – будет выяснять следствие. Комментировать хоть что-то в полиции журналистам отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области семья умершего жителя села Горькая Полонка заявила, что не смогла должным образом попрощаться и похоронить его. По их словам, причиной смерти мужчины был инсульт, однако медики якобы приписали ему COVID-19.