В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку: люди устроили скандал. Видео

В понедельник утром, 6 апреля, в Гидропарке в Киеве, где полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 взяла под охрану спортивную площадку, возник конфликт.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Люди, которые пришли туда, требовали пропустить их и заявляли, что "ограничивать передвижение – незаконно". Соответствующее видео записала журналистка OBOZREVATEL, трансляцию также вело издание "Радио Свобода" на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Вводите чрезвычайное положение и тогда ограничивайте", – кричал мужчина.

В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку, а люди устроили скандал Страна

Примечательно, что полиция вела себя сдержанно и пыталась спокойно поговорить с гражданами, один из которых наотрез отказывался одевать маску. Мужчина ссылался на рекомендации ВОЗ и говорил, что это средство защиты нужно, только если человек болен, а он якобы здоров.

В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку, а люди устроили скандал Страна

После длительных споров правоохранителям пришлось "пригласить в отделение" обоих граждан, которые начали конфликт.

В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку, а люди устроили скандал Страна

"Правовая оценка будет предоставляться после объяснения данных граждан, отказавшихся предъявлять любой документ, удостоверяющий их личность. Их пригласили в Днепровское управление полиции", – объяснил один из правоохранителей.

Другой отметил, что один из мужчин был задержан именно за нарушение изменений в постановлении Кабмина, ведь тот был без маски и отказывался показывать документы. Гражданина забрали в райотдел для установления личности и для составления административного протокола.

Новость обновляется.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!