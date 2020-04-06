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6 апреля • обновлено в 11:30
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В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку: люди устроили скандал. Видео

33.3т
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В понедельник утром, 6 апреля, в Гидропарке в Киеве, где полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 взяла под охрану спортивную площадку, возник конфликт.

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Люди, которые пришли туда, требовали пропустить их и заявляли, что "ограничивать передвижение – незаконно". Соответствующее видео записала журналистка OBOZREVATEL, трансляцию также вело издание "Радио Свобода" на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

"Вводите чрезвычайное положение и тогда ограничивайте", – кричал мужчина.

В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку, а люди устроили скандал

В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку, а люди устроили скандал

Страна

Примечательно, что полиция вела себя сдержанно и пыталась спокойно поговорить с гражданами, один из которых наотрез отказывался одевать маску. Мужчина ссылался на рекомендации ВОЗ и говорил, что это средство защиты нужно, только если человек болен, а он якобы здоров.

В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку, а люди устроили скандал

В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку, а люди устроили скандал

Страна

После длительных споров правоохранителям пришлось "пригласить в отделение" обоих граждан, которые начали конфликт.

В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку, а люди устроили скандал

В киевском Гидропарке полиция перекрыла спортплощадку, а люди устроили скандал

Страна

"Правовая оценка будет предоставляться после объяснения данных граждан, отказавшихся предъявлять любой документ, удостоверяющий их личность. Их пригласили в Днепровское управление полиции", – объяснил один из правоохранителей.

Другой отметил, что один из мужчин был задержан именно за нарушение изменений в постановлении Кабмина, ведь тот был без маски и отказывался показывать документы. Гражданина забрали в райотдел для установления личности и для составления административного протокола.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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Chalova Natalja
Chalova Natalja
Маска является средством индивидуальной защиты - СИЗ, как и каски, монтажные пояса и пр.! А такими средствами нас обязано обеспечивать государство за счет казны! Парень прав!
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