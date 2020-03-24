В Киеве запустили спецтранспорт: произошел коллапс. Эксклюзивные фото и видео

В Киеве возникли новые проблемы из-за ограничений на проезд в общественном транспорте только для лиц, имеющих спецпропуска.

Об этом рассказал корреспондент OBOZREVATEL с места событий на станции метро "Черниговская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Люди с самого утра начали выстраиваться в очереди. Большинство – в масках. Право на проезд на входе в троллейбусы проверяли сотрудники полиции.

В Киеве запустили спецтранспорт

В Киеве запустили спецтранспорт

Однако даже после этого, по словам одной из пассажирок, в салоне кондуктор начала требовать плату за проезд, хотя временное удостоверение предусматривает, что его уже оплатила компания и второй раз деньги брать не должны.

В Киеве запустили спецтранспорт

В Киеве запустили спецтранспорт

На остальных маршрутах в Дарницком районе все спокойно. На каждой остановке заметили группы по 3-5 человек, никакой давки не наблюдалось. Трамваи же, которые не имели свободных мест, спокойно проезжали мимо.

В Киеве запустили спецтранспорт

В Киеве запустили спецтранспорт

Ранее OBOZREVATEL писал, как получить пропуск в общественный транспорт Киева во время карантина

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!