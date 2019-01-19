В Киеве задержали националистов с гробом: что произошло

В центре Киева в субботу, 19 января, члены нескольких националистических организаций провели митинг в честь памяти Героев Небесной Сотни, которые погибли в 2014 году.

Как уточнил участник акции, блогер Назар Приходько на своей странице в Facebook, целью собрания было требование справедливого наказания для убийц активистов во время Революции Достоинства.

"Провели акцию, посвященную пятой годовщине начала Огнекрещения на Грушевского. Главной нашей задачей является наказание виновных в убийстве Юрия Вербицкого, Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и всей Небесной Сотни", – пояснил Приходько.

"Информатор"

В ходе акции активисты пытались принести под стены Администрации Президента гроб, символизирующий до сих пор нераскрытые убийства, однако им помешала полиция, пишет "Информатор".

"Информатор"

"Представители полиции окружили автомобиль, в котором перевозили гроб, и отобрали его. Столкновений не было, но националисты потребовали вернуть его", – сообщили очевидцы.

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL,"Кровавое Крещение" — одна из трагических страниц в истории Революции Достоинства. 19 января 2014 года на Грушевского произошли масштабные столкновения. Были ранены десятки протестующих. А уже спустя несколько дней, 22 января, случились и первые смерти.

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