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/Жизнь столицы

В Киеве задержали националистов с гробом: что произошло

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В центре Киева в субботу, 19 января, члены нескольких националистических организаций провели митинг в честь памяти Героев Небесной Сотни, которые погибли в 2014 году.

Как уточнил участник акции, блогер Назар Приходько на своей странице в Facebook, целью собрания было требование справедливого наказания для убийц активистов во время Революции Достоинства.

"Провели акцию, посвященную пятой годовщине начала Огнекрещения на Грушевского. Главной нашей задачей является наказание виновных в убийстве Юрия Вербицкого, Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника и всей Небесной Сотни", – пояснил Приходько.

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В Киеве задержали националистов с гробом: что произошло

"Информатор"

В ходе акции активисты пытались принести под стены Администрации Президента гроб, символизирующий до сих пор нераскрытые убийства, однако им помешала полиция, пишет "Информатор".

В Киеве задержали националистов с гробом: что произошло

"Информатор"

"Представители полиции окружили автомобиль, в котором перевозили гроб, и отобрали его. Столкновений не было, но националисты потребовали вернуть его", – сообщили очевидцы.

В Киеве задержали националистов с гробом: что произошло

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL,"Кровавое Крещение" — одна из трагических страниц в истории Революции Достоинства. 19 января 2014 года на Грушевского произошли масштабные столкновения. Были ранены десятки протестующих. А уже спустя несколько дней, 22 января, случились и первые смерти.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Файбер Моня
Файбер Моня
Нашей владе не понравился гроб. Почему? трупчинов и пагубий занервничали?
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Тем не менее....в самом деле...времени прошло более чем достаточно,есть пули,гильзы,есть карта баллистических отстреллов. А Аваков,рассказывает как он будет бороться с нарушением выборов...Але!...где результаты следствия по убитым людям?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Чугункин Клим, какие ещё результаты, после выборов будут)))
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