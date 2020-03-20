В Киеве такси будут бесплатно возить медиков на работу

В Киеве службы такси Uber и Bolt будут бесплатно доставлять на работу медицинских работников.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время брифинга 20 марта.

"Отмечу, что службы такси Bolt, Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских сотрудников, которые едут на работу, чтобы помогать людям", – подчеркнул политик.

По его словам, власть уже начала обработку механизма воплощения такой идеи с главными врачами учреждений.

Кличко отметил, что также компания "Эпицентр" благотворно предоставила городу 100 тысяч защитных масок. К тому же, в город 19 марта поступило 62 тысячи масок, которые были заказаны ранее. А еще 100 тысяч ожидаются от предприятий, с которыми было заключено соответствующее соглашение. Столица заказала защитные средства и заграницей.

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