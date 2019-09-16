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16 сентября • обновлено в 15:39
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В Киеве с посольства России сняли колючую проволоку. Фото

1.6т Читать материал на украинском

В Киеве 16 сентября с забора у здания посольства России сняли колючую проволоку, установленную там еще в 2014 году.

Причины такого решения неизвестны, пишет "Укринформ". При этом выполнявшие демонтаж работники не смогли ответить, для чего это делалось.

"На вопрос корреспондента, почему происходит демонтаж конструкции, рабочие коротко ответили: "А спросите", и дальше общаться отказались", – уточнили в агентстве.

В Киеве с посольства России сняли колючую проволоку

В Киеве с посольства России сняли колючую проволоку

Проволока возле посольства России

Проволока возле посольства России

Демонтажем занимались два работника

Демонтажем занимались два работника

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На опубликованном снимке видно, что занимались этим двое мужчин без специальной униформы. Охранявшие посольство военные им не препятствовали.

В Киеве сняли колючую проволоку с посольства России

В Киеве сняли колючую проволоку с посольства России

В Киеве сняли колючую проволоку с посольства России

В Киеве сняли колючую проволоку с посольства России

Как писал OBOZREVATEL, первый этап снятия колючей проволоки с забора у посольства России прошел еще 24 июля. Тогда демонтировали большую ее часть.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
знак для австралопитеков, значит проволока не понадобится - будут их паковать при попытке проникнуть на территорию РФ.
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
А зря . Смотрелось не плохо, ещё бы и рашу колючкой затянуть.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сейчас набегут нацики и устроят маленький майданчик с повешением кукол нардепов, Зели и тех двух работяг и воплями "ты её не натягивал, шоб снимать"
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