В Киеве с посольства России сняли колючую проволоку. Фото

В Киеве 16 сентября с забора у здания посольства России сняли колючую проволоку, установленную там еще в 2014 году.

Причины такого решения неизвестны, пишет "Укринформ". При этом выполнявшие демонтаж работники не смогли ответить, для чего это делалось.

"На вопрос корреспондента, почему происходит демонтаж конструкции, рабочие коротко ответили: "А спросите", и дальше общаться отказались", – уточнили в агентстве.

В Киеве с посольства России сняли колючую проволоку

Проволока возле посольства России

Демонтажем занимались два работника

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На опубликованном снимке видно, что занимались этим двое мужчин без специальной униформы. Охранявшие посольство военные им не препятствовали.

В Киеве сняли колючую проволоку с посольства России

В Киеве сняли колючую проволоку с посольства России

Как писал OBOZREVATEL, первый этап снятия колючей проволоки с забора у посольства России прошел еще 24 июля. Тогда демонтировали большую ее часть.

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