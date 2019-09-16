В Киеве с посольства России сняли колючую проволоку. Фото

В Киеве 16 сентября с забора у здания посольства России сняли колючую проволоку, установленную там еще в 2014 году.
Причины такого решения неизвестны, пишет "Укринформ". При этом выполнявшие демонтаж работники не смогли ответить, для чего это делалось.
"На вопрос корреспондента, почему происходит демонтаж конструкции, рабочие коротко ответили: "А спросите", и дальше общаться отказались", – уточнили в агентстве.
В Киеве с посольства России сняли колючую проволоку
Проволока возле посольства России
Демонтажем занимались два работника
На опубликованном снимке видно, что занимались этим двое мужчин без специальной униформы. Охранявшие посольство военные им не препятствовали.
В Киеве сняли колючую проволоку с посольства России
В Киеве сняли колючую проволоку с посольства России
Как писал OBOZREVATEL, первый этап снятия колючей проволоки с забора у посольства России прошел еще 24 июля. Тогда демонтировали большую ее часть.
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