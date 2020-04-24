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24 апреля • обновлено в 15:33
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В Киеве придумали способ контролировать самоизолированных: все детали

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В Киеве из-за распространение коронавируса COVID-19 запустили Telegram-бот для контроля жителей, которые находятся на самоизоляции.

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Об этом сообщил советник городского головы Киева Владимир Бондаренко, написала пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте. Такой способ придумали в Мониторинговом центре по противодействию распространению коронавируса COVID-19 КГГА.

Бондаренко подчеркнул, что самоизолированные должны придерживаться этого режима. Впрочем, по его словам, "вряд ли кому-то интересны регулярные визиты проверяющих".

"Теперь контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождения опрашиваемого", – рассказал Бондаренко.

В Киеве придумали способ контролировать самоизолированных

В Киеве придумали способ контролировать самоизолированных

КГГА

Он пояснил, что такие уведомления будут появляться несколько раз в день. В случае, если человек будет находиться вне зоны самоизоляции или игнорировать смс, – к нему будут отправлять уполномоченных лиц. В случае подтверждения факта нарушения режима будет составлен протокол об административном правонарушении и наложен штраф в 17 тысяч гривен.

В КГГА также напомнили, что Мониторинговый центр принимает звонки по телефону: 044-237-15-71. А единственный номер, с которого звонят киевлянам его представители: 093-117-15-51.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве и области по состоянию на утро 24 апреля зафиксировали 1627 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1122, а на территории области – до 505.

  • В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили COVID-19, 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет, 35 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет и шесть мальчиков от 6 до 14 лет.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
А когда с к а к л а м начнут номера на запястьях набивать? )))
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
как поставить телеграм на кнопочный или дисковый телефон?человек не обязан иметь смартфон,так что-в сад,все в сад
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Telegram-тож москальська прога,тю,зрада чи шо
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Кияни Жизнь столицы

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