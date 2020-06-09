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9 июня • обновлено в 12:05
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В Киеве пока не откроют залы кафе и ресторанов: в КГГА назвали причину

1.6т
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В Киевской городской государственной администрации по состоянию на 9 июня не видели оснований для открытия залов ресторанов и кафе столицы в пределах ослабление карантина.

Причиной стал высокий показатель заболеваемости COVID-19, который наблюдался в последние несколько дней. Об этом рассказал советник мэра Киева, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вряд ли будет рассматривать данный вопрос уже на этой неделе.

В Киеве пока не откроют залы кафе и ресторанов. Иллюстрация

В Киеве пока не откроют залы кафе и ресторанов. Иллюстрация

"Пока для этого нет никаких оснований. Сегодня показатель интенсивности (Заболевания COVID-19. – Ред.) – 15,23 человек в 100 тысяч населения. Соответственно, будет зависеть от эпидемической ситуации", – пояснил Бондаренко.

Он отметил, что прогнозы давать достаточно сложно, ведь с 31 мая наблюдалась тенденция роста заражений коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время по состоянию на утро 9 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3523 человек. Из них у 33 заболевание обнаружили за последние сутки.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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