В Киеве из-за введения карантинных ограничений на передвижение в общественном транспорте случается все больше курьезных ситуаций, которые нередко заканчиваются не только ссорами, но и драками между воителями и пассажирами.

Так, 20 марта мужчина разбил стекло в троллейбусе из-за отказа кондуктора пустить его в салон без маски. Тогда как в маршрутки в часы пик, утром и вечером, набивается столько людей, сколько влезет и при этом обязательство носить маски там никто не контролирует (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, правоохранители составили административный протокол на мужчину, который разбил стекло на дверях общественного транспорта. Инцидент произошел в Печерском районе на улице Московской: 51-летний житель Черниговщины разозлился на то, что водитель и кондуктор троллейбуса отказались впустить его без медицинской маски.

В Киеве из-за карантина образовались большие очереди к маршруткам Страна

Кондуктор также настаивала на том, что в троллейбусе уже ехали 10 человек и перевозить больше людей запрещается, согласно карантинным ограничениям. Поэтому в разгар конфликта мужчина не придумал ничего лучшего, как просто разбить стеклянные двери транспорта.

В Киеве из-за карантина происходят конфликты в транспорте Скриншот с видео

"На место события прибыли патрульные, которые составили на правонарушителя админпротокол по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях", – говорится в сообщении, отмечая, что за дебош мужчине грозит штраф от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Киеве из-за карантина происходят конфликты в транспорте Скриншот с видео

Видео еще одного конфликта в салоне троллейбуса опубликовал в Facebook "Киев оперативный". Там произошла ссора между пассажирами, которые спорили о том, должен ли водитель выгнать из транспорта человека, который возмущался из-за ограничений. При этом водитель понимающе пустил его в салон, хотя и подчеркнул, что тот якобы не заплатил за проезд.

В Киеве из-за карантина происходят конфликты в транспорте Скриншот с видео

Примечательно, что в троллейбусах кондукторы действительно лимитируют пассажиров количеством в 20 человек. Если транспорт заполнен, то он вообще не останавливается на остановках.

Та же ситуация и в некоторых трамваях. Хотя там кондукторам вместе с полицейскими приходиться даже упрашивать людей соблюдать правила безопасности на карантине.

В Киеве из-за карантина происходят конфликты в транспорте Скриншот с видео

Также в сети появилось видео, как в Киеве водителя выбросили из автобуса за то, что он не хотел вести больше десяти человек.

"Выбросил, собственно, тот, кто был одиннадцатым", – пишет "Киев сегодня" в Facebook.

В Киеве из-за карантина происходят конфликты в транспорте Скриншот с видео

Молодой человек на одной из остановок пришел в ярость из-за того, что ему отказали в проезде – пассажир же был 11-м. При этом он с матом схватил водителя и выбросил из транспорта.

"Что ты тут стоишь?! Ты теперь 10-й, иди на х*й отсюда! Я поеду, а ты останешься!" –ругался дебошир.

Стоит отметить, что под "горячую руку" разгневанных граждан попадают и полицейские, которые пытаются следить за порядком на остановках и регулировать карантинные требования – до 10 человек в салоне транспорта и в медицинских масках.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 19 марта в большинстве регионов Украины продолжался транспортный коллапс и игнорирование ограничительных карантинных мер из-за распространения коронавируса. Люди сбивались в огромные толпы, пытаясь попасть на работу, и перекрывали дороги, а многие заведения торговли саботировали временный запрет на деятельность.

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