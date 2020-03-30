Центр Киева залило кипятком: видео с места ЧП

В центре Киева в понедельник, 30 марта, прорвало трубопровод, в результате чего дороги затопило горячей водой.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. Инцидент произошел на перекрестке улиц Щекавицкая и Межигорская в Подольском районе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сауну заказывали? Перекресток Щекавицкой и Межигорской", – говорится в посте.

Центр Киева залило кипятком Скриншот

На видео видно, как по улицам текла горячая вода, а также поднимался пар. В то же время по дорогам двигались автомобили киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Антоновича, 174, прорвало теплосеть. В результате произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza. Известно о 10 пострадавших.

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