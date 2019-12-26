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26 декабря • обновлено в 20:05
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В терминале "зависли" 28 тысяч: киевлянин рассказал, как "выбивал" свои деньги

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Перевод денег на карточку через терминал обернулся для киевлянина Константина Прокопенко серьезным трепанием нервов. Вместо почти 38 тысяч гривень, мужчина получил 10 тысяч. Остальную сумму ему пришлось выбивать "с боем".

Подробности – в нашем материале.

"Когда будут деньги?"

Константин рассказал OBOZREVATEL, что родственники с Херсона перекинули ему деньги на карточку с помощью платежного терминала IBOX еще 22 декабря. 10 тысяч он получил почти сразу, остальные "зависли" до 26 декабря.

Ситуация обострялась тем, что у отправителя не было на руках чека: в аппарате как раз закончилась бумага.

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"В итоге чек официальный оператор по моему запросу присылать отказался. Это при том, что на их сайте указано – квитанция отправляется по запросу! В конце концов прислали квитанцию транзакции операции и то, когда я пригрозил судами", – уточнил нам Константин.

Прокопенко переслали деньги через терминал IBOX

Прокопенко переслали деньги через терминал IBOX

По поводу зависших 28 тысяч гривень, ситуация оставалась неясной. На вопрос: "Когда будут деньги?" представители IBOX ответили Константину в Facebook, мол, ваше обращение видим, ответ получите в течение дня.

Переписка Константина с представителями IBOX

Переписка Константина с представителями IBOX

Лишь во второй половине 26 декабря Прокопенко получил перевод. Мужчина уверен, что это стало возможным после того, как он перевел проблему в публичную плоскость: написал в Facebook, обратился в СМИ и сделал запрос в Национальный банк Украины для проверки лицензии оператора.

Под записью Прокопенко в Facebook некоторые интернет-пользователи поделились своим опытом "услуг от IBOX".

"Давно знаю, попадал уже с ними", – написал пользователь А. М. Булат.

В терминале "зависли" 28 тысяч: киевлянин рассказал, как "выбивал" свои деньги

"Товарищу нужно было срочно, я отправил и тоже недели две шли деньги. За это время я его раза четыре видел", – оставил сообщение Валерий Иванов.

В терминале "зависли" 28 тысяч: киевлянин рассказал, как "выбивал" свои деньги

Другое мнение

OBOZREVATEL попросил прокомментировать ситуацию представителей IBOX. В компании высказали сожаление вокруг возникшей ситуации.

"Данный платеж попал под автоматическую проверку нашей системы безопасности. Обработка подобных транзакций может занимать до 3-х рабочих дней, начиная со дня совершения оплаты. Об этом написано в Публичной оферте у нас на сайте. Если не считать выходные и праздничные дни, то сегодня как раз 3-й рабочий день. Деньги уже зачислены клиенту на счет", – отметили в компании.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине активизировались мошенники, которые выманивают у украинцев миллионы гривен. В основном работают через SMS-сообщения и мошенничают с банковскими картами.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
банк Национальный банк Украины
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