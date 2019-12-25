Работают днем и ночью: строители перешли на турборежим на Шулявском мосте

Строители работают круглосуточно и без выходных, чтобы вовремя завершить работы и открыть проезд Шулявским путепроводом.

Видео с места работ мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Для того, чтобы запустить движение Шулявским путепроводом с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью. Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Прошлой ночью укладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Вадима Гетьмана. Сегодня будут асфальтироватьь подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерную и перильные ограждения", - отметил в заметке к видео Кличко.

По его словам, гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона подрядчик дает 10 лет.

После завершения дорожных работ состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, измерят прогибы моста, статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

"В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", - подчеркнул Кличко.

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