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15 ноября • обновлено в 17:42
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Появился прогноз погоды в Киеве на выходные

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В Киеве на выходных, 16 и 17 ноября, будет облачно, однако дожди не предвидятся.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в этот период – 5-10 м/с.

В субботу ночью ожидается +4...+6 градусов, днем – до +9...+11. В воскресенье температура будет аналогичной.

Появился прогноз погоды в Киеве на выходные

Появился прогноз погоды в Киеве на выходные

Свой прогноз также дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью +3...+5 градусов, днем +8...+11 градусов", – написала она.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL на территории Украины в декабре прогнозируется переменная погода с дождем и мокрым снегом, больше похожа на осеннюю.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области Прогноз погоды
Место
Украина Киев
Тег
погода
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