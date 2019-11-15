В Киеве на выходных, 16 и 17 ноября, будет облачно, однако дожди не предвидятся.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в этот период – 5-10 м/с.

В субботу ночью ожидается +4...+6 градусов, днем – до +9...+11. В воскресенье температура будет аналогичной.

Появился прогноз погоды в Киеве на выходные

Свой прогноз также дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В Киеве 16-17 ноября осадков не предвидится. Ночью +3...+5 градусов, днем +8...+11 градусов", – написала она.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL на территории Украины в декабре прогнозируется переменная погода с дождем и мокрым снегом, больше похожа на осеннюю.

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