Погода в Киеве: появился свежий прогноз на неделю

В Киеве в течение недели, с 12 по 16 ноября, будет прохладная, но сухая погода.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. Ветер в этот период предполагается в пределах 5-10 м/с.

Так, во вторник, 12 ноября, ночная температура достигнет лишь +4...+6 градусов, дневная – до +9...+11. Уже в среду и четверг станет немного теплее: около +6...+8 градусов ночью и +11...+13 – днем.

Погода в Киеве

В пятницу и субботу, 15 и 16 ноября, снова похолодает. Ночная температура ожидается в пределах +3...+5 градусов, а дневная – до +11...+13.

Прогноз также дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, 12 ноября в столице дождей не предвидится, разве что – туманы.

Диденко добавила, что ветер будет юго-восточным, порывистым. Температура воздуха ночью +5...+8 градусов, днем – около +9...+11.

"В среду в столице потеплеет до +14 градусов, а с четверга и до конца недели похолодает до +7...+10 градусов", – подытожила она.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима придет в Украину с 12 декабря. К концу же осени продержится плюсовая температура – за исключением 17 – 23 ноября.

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