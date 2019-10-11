Настоящее "бабье лето": появился прогноз погоды на выходные и Покров в Киеве

В Киеве на выходных, 12 и 13 октября, а также на Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября, будет теплая погода, дожди не предвидятся.

Прогноз дала известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, температура в субботу составит +16 градусов, а в воскресенье – до +20.

"Столичные выходные предусматриваются сухими. В субботу могут набежать облака и прилететь порывистый, до сильного, юго-западный ветер, а в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет", – написала синоптик.

Появился прогноз погоды на выходные и Покров в Киеве

Диденко добавила, что в ближайшее время в Киеве даже не будет необходимости включать централизованное отопление – всю следующую неделю средняя суточная температура воздуха будет превышать +8 градусов.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, 12 октября ночью ожидается +7...+9 градусов, днем – до +16...+18. В воскресенье, 13 октября, ночная температура будет на уровне +11...+13 градусов, а дневная – около +19...+21.

На Покров же в первой половине суток предполагается +7...+9 градусов, а во второй – до +19...+21. Все выходные пройдут без осадков.

Прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, начало ноября в Украине будет теплым, однако уже в середине месяца выпадет снег.

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