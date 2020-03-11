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11 марта • обновлено в 12:35
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/ Жизнь столицы

Когда закончится карантин в Киеве: сроки и что может пойти не так

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Карантин в Киеве из-за коронавируса COVID-2019, который вводится 12 марта, продлиться до 1 апреля.

Такое уточнение сделал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook. По его словам, эта дата – предварительная (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время, по словам медиков, в реальности, все может быть по-другому.

Стало известно, когда закончится карантин в Киеве

Стало известно, когда закончится карантин в Киеве

В частности, как рассказала врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская, с 1 апреля в Украине может возникнуть критическая ситуация с противодействием эпидемии коронавируса COVID-19.

Как пояснила врач, сокращение связано с изменением системы финансирования. Со второго квартала текущего года медицинские учреждения будут получать бюджетные средства, исходя из количества пролеченных пациентов.

Все подробности о карантине в Киеве из-за коронавируса читайте в материале OBOZREVATEL.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания на коронавирус COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.

  • Появилась информация, что Кабинет министров на заседании 11 марта рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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