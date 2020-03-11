Когда закончится карантин в Киеве: сроки и что может пойти не так

Карантин в Киеве из-за коронавируса COVID-2019, который вводится 12 марта, продлиться до 1 апреля.

Такое уточнение сделал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook. По его словам, эта дата – предварительная (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время, по словам медиков, в реальности, все может быть по-другому.

Стало известно, когда закончится карантин в Киеве

В частности, как рассказала врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская, с 1 апреля в Украине может возникнуть критическая ситуация с противодействием эпидемии коронавируса COVID-19.

Как пояснила врач, сокращение связано с изменением системы финансирования. Со второго квартала текущего года медицинские учреждения будут получать бюджетные средства, исходя из количества пролеченных пациентов.

Все подробности о карантине в Киеве из-за коронавируса читайте в материале OBOZREVATEL.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.

Он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.

Также в Киеве родителям должны были ограничить доступ к школам в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях.

А на станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.

Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания на коронавирус COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.

Появилась информация, что Кабинет министров на заседании 11 марта рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

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