Киевлянину, заболевшему коронавирусом, тест на COVID-19 сделали только в ходе второго визита к врачу, а до этого украинец 10 дней лечился дома.

Об этом Павел Пуськов рассказал в интервью ТСН. Мужчина признался, что считал свою болезнь гриппом, а в частной клинике сказали, что у него острый синусит и ринит.

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"Я предполагаю, что заболел 2 марта. У меня было состояние как будто грипп. Я тогда сам начал пить антибиотики, витамины и за неделю у меня все как-будто прошло. Но через 10 дней, 12 марта, у меня существенно повысилась температура до 38,7. И тогда я поехал в частную клинику, чтобы провериться", – рассказал украинец.

Он вспомнил, что сперва высокой температуры у него не было, было недомогание и боль в горле. Кроме того, в течение всей болезни у него не было кашля.

Киевлянин рассказал, как лечился от коронавируса

Как рассказал заболевший, он вернулся из Франции 1 марта, где, вероятно, и инфицировался.

"Я дважды обращался в частную клинику. Впервые 12 марта, они меня обследовали и назначили лечение. Какой-то там острый синусит и ринит. И никто не подумал, что у меня может быть COVID-19. И я с 12 по 18 марта был на домашнем лечении, и уже 18 марта, когда у меня опять была высокая температура, я снова обратился в частную клинику, и тогда мне посоветовали обратиться также к терапевту, не только к лору. И терапевт назначил томограмму легких.

Когда они сделали снимки, было видно, что у меня уже высокая степень двусторонней пневмонии и плеврит. Меня направили в этот же день в Александровскую больницу", – рассказал житель столицы.

Экспресс-тест на коронавирус, как уточнил он, дал негативный результат. Диагноз подтвердил лабораторный тест.

"Меня лечили исключительно от пневмонии, поскольку врачи не знают, как лечить именно коронавирус. Три раза в день мне кололи антибиотики, ежедневно ставили капельницы и утром и вечером я пил таблетки. У меня весь курс лечения был направлен на лечение пневмонии, воспаления легких.

Единственное, что меня попросил врач, это, если есть возможность, приобрести препарат "Плаквенил", который мы нашли едва ли не последние упаковки, он частично есть в Львове, частично в Одессе, и я его пил дополнительно", – отметил Пуськов.

Напомним, после одобрения Министерством здравоохранения коронавирус в Украине будут лечить противомалярийным препаратом "Плаквенил". Что о нем известно – читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в рамках борьбы с COVID-19 на 65 млн гривен закупили видеокамер, которые будут измерять температуру тела, а также распознавать лица.

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