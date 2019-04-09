Киев сковали многокилометровые заторы: карта ремонта дорог и "красных" участков

В Киеве 9 апреля большинство дорог сковали серьезные пробки. По состоянию на 9 утра, они оценивались в восемь баллов. Спустя час этот показатель снизился до семи баллов.

Самые сильные тянучки образовались на проспекте Палладина, где стартовали дорожные работы. Также водители стоят в районе перекрытого Шулявского моста. Проспект Победы, согласно с данными Google-карт, стоит в заторе от м. "Святошин" и до м. "Шулявская".

Также огромные пробки возле метро "Академгородок", "красным" обозначена вся Кольцевая дорога и частично бульвар Вернадского.

Ремонт на просп. Академика Палладина Facebook "Киев Оперативный"

Пробки в Киеве Google-карты

В Соломенском районе пробки на проспекте Леся Курбаса и Космонавта Комарова, стоит Воздухофлотский проспект и проспект Лобановского. Затруднен проезд возле аэропорта "Киев".

Пробки в Киеве Google-карты

В центре города медленно едет бульвар Шевченко и ул. Хмельницкого. Также пробки на Павловской и Черновола.

Среди мостов с правого на левый берег самым свободным оказался мост Метро, несмотря на проведение там ремонтных работ. Также ремонт продолжается на Южном мосту.

На левом берегу большие пробки возле Позняков и Осокорков и на Харьковском шоссе.

На окраинах города водители стоят при въезде от Вишневого и Софиевской Борщаговки.

Как писал OBOZREVATEL, пробки в 8 баллов образовались в Киеве и 8 апреля. Сильные затруднения возникли на мостах, в центре города и в районе Шулявки, где демонтируют путепровод.

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