Киев окутал сказочный туман: волшебные фото

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман. Явление было очень хорошо заметным в Дарницком районе города.

Пользователи сети начали делиться своими снимками. OBOZREVATEL собрал фото тумана (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как жилые многоэтажные дома почти полностью скрыло за "белой пеленой". В то же время в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах явление вообще не наблюдалось.

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман

Туман был очень хорошо заметным в Дарницком районе Киева

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман

Туман был очень хорошо заметным в Дарницком районе Киева

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман

Туман был очень хорошо заметным в Дарницком районе Киева

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман

Туман был очень хорошо заметным в Дарницком районе Киева Instagram Iulia Valeriivna

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман Facebook dtp.kiev.ua

Туман был очень хорошо заметным в Дарницком районе Киева

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман

Туман был очень хорошо заметным в Дарницком районе Киева

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман

Туман был очень хорошо заметным в Дарницком районе Киева

В пятницу, 1 ноября, Киев накрыл густой туман

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 по 21 октября концентрация вредных веществ в воздухе Киева превышала норму. За указанный период в столице наблюдались значительно выше допустимых концентрации пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида.

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