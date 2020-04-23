Как закончится обучение в школах Киева во время карантина: Кличко объяснил план

В Киеве учебные заведения и их ученики должны быть готовыми к завершению учебного года дистанционно в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 23 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что многие люди были обеспокоены ситуацией, которая сложилась с учебным процессом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Карантин в Украине продолжили до 11 мая – соответствующее решение правительство приняло вчера (22 апреля. – Ред.). Это означает, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. Министерство образования и науки уже предоставило разъяснения для всех учебных заведений. Ознакомиться с ними можно на сайте МОН", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что по состоянию на 23 апреля все столичные образовательные учреждения продолжали работать в режиме дистанционного обучения.

Кличко объяснил, как закончится обучение в школах Киева во время карантина. Иллюстрация

Он также отметил, что, согласно приказу МОН, оформление свидетельств о получении базового среднего образования, табелей должно быть завершено не позднее 15 июня. Ученикам 1-8 и 10 классов, которые планируют поменять учебные заведения, рекомендовано направить копии документов по электронной почте или иным способом, а оригинал предоставить уже в сентябре.

"О ВНО. И министерство, и местные власти проводят консультации, чтобы разработать оптимальный алгоритм действий, чтобы вступительная кампания прошла", – сказал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мероприятий из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая.

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