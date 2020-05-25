Как работает метро Киева в первый день после карантина: эксклюзивные фото и видео

В сети появились фото и видео из метро Киева, которое 25 мая открылось для пассажиров после около двух месяцев пребывания на карантине из-за COVID-19. На снимках видно небольшое количество людей в масках и предупредительные наклейки на полу, стенах.

Кадры сделал журналист OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк, который решил "проинспектировать" работу столичной подземки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве после карантина открыли метро

Так, на фото и видео видно большое количество предупредительных наклеек, плакатов с правилами безопасности в метро во время пандемии коронавируса. Людей в подземке в часы пик было довольно немного. Все из них находились в масках, и только некоторые спускали такие защитные средства на подбородок.

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

Журналист отметил, что скопление людей в вагонах наблюдалось только на подъездах к центральным станциям Киева. Дистанцию пассажиры не соблюдали также при переходах между различными ветками метро и в вагонах, сидя вплотную друг к другу.

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

Полиция проверяла наличие масок у граждан. Перчатки пассажиры могли надеть по своему усмотрению. Все обещанные формы оплаты работали.

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

В Киеве после карантина открыли метро

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Киеве и Харькове после около двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро. Метро в Днепре не запустили из-за отсутствия решения городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал