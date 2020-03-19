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20 марта • обновлено в 01:28
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"Борисполь" закрыл один из терминалов: появилось фото из аэропорта на карантине

1.2т
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Во время карантина в Украине из-за коронавируса в аэропорт "Борисполь" под Киевом в четверг, 19 марта, прибывали самолеты.

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Аэропорт "Борисполь". Иллюстрация

Аэропорт "Борисполь". Иллюстрация

Avianews

Как стало известно OBOZREVATEL, в ограниченном режиме работал терминал F.

Люди находились в терминале в основном в масках. При этом терминал D 19 марта не работал, там было темно.

Терминал F в "Борисполе"

Терминал F в "Борисполе"

Добавим, международный аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал D из-за прекращения регулярных международных рейсов в период карантина. Все оставшиеся рейсы выполняются в терминале F.

Заявляется, что дежурные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области Авиаперелеты аэропорт "Борисполь"
Место
Украина Борисполь
Теги
карантин фотографии аэропорт Борисполь
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