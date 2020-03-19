"Борисполь" закрыл один из терминалов: появилось фото из аэропорта на карантине

Во время карантина в Украине из-за коронавируса в аэропорт "Борисполь" под Киевом в четверг, 19 марта, прибывали самолеты.
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Аэропорт "Борисполь". Иллюстрация
Avianews
Как стало известно OBOZREVATEL, в ограниченном режиме работал терминал F.
Люди находились в терминале в основном в масках. При этом терминал D 19 марта не работал, там было темно.
Терминал F в "Борисполе"
Добавим, международный аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал D из-за прекращения регулярных международных рейсов в период карантина. Все оставшиеся рейсы выполняются в терминале F.
Заявляется, что дежурные и аварийные структурные подразделения аэропорта будут задействованы в количестве, необходимом для поддержания надлежащего уровня безопасности международного аэропорта в случае чрезвычайных ситуаций.
Как писал OBOZREVATEL:
19 марта врачи диагностировали COVID-19 у трех человек. Позже в Черновицкой области было зафиксировано еще пять новых случаев заболевания.
Новый случай подтвердили в Киеве (в целом это уже третий больной в столице).
Новый пациент – 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Он находится на самоизоляции.
При этом один из частных медицинских центров Киева не уведомил о позитивном тесте мужчины на коронавирус, заявил мэр Виталий Кличко.
Еще два случая подтвердились в Днепропетровской области. Они стали первыми для региона.
Третий случай был зафиксирован в Ивано-Франковске. Болезнь диагностировали уже после смерти пациентки.
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