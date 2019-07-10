Борьба с нарушителями на дорогах: в Киеве начали массово эвакуировать авто

В Киеве 10 июля начали эвакуировать автомобили, припаркованные в запрещенных местах. Особое внимание уделяется авто, оставленным в полосах движения общественного транспорта.

Первыми такую меру наказания применили к нарушителям в центре города, сообщили на странице городского главы Виталия Кличко в Facebook.

"Массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко от Бессарабской до площади Победы и с противоположной стороны. Это не однодневная акция и не единственная улица, где работают теперь инспекторы, полиция и эвакуаторы", – пояснил столичный глава.

Эвакуация авто в Киеве Facebook Кличко-мер

Автомобилисты-нарушители Facebook Кличко-мер

Он уточнил, что эвакуация не по правилам припаркованных авто будет проходить при поддержке Центра организации дорожного движения и патрульной полиции Киева.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве инспекторы парковки с 8 июля начали штрафовать за неправильно оставленные авто. До этого они только предупреждали водителей о нарушениях.

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