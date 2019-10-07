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7 октября • обновлено в 18:17
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Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Телепродюсер, журналист Все статьи автора

Київ знаходиться за крок до велик змін

6.1т Читать материал на украинском

Провели публічний діалог щодо законопроекту № 2143-3 “Про столицю України – місто-герой Київ”.

Приємно, що в обговоренні взяли участь не тільки народні депутати, депутати Київради, представники бізнесу та урбаністи, але і багато рядових киян, які зацікавлені у розвитку рідного міста.

Київ знаходиться за крок до велик змін

Facebook Олександра Ткаченка

Київ знаходиться за крок до велик змін

Facebook Олександра Ткаченка

Київ знаходиться за крок до велик змін

Facebook Олександра Ткаченка

Новости
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Саме так має виглядати правильний діалог між владою і громадянами – спокійний, конструктивний, щоб кожна сторона мала можливість висловитися і бути почутою. Тільки таким шляхом можна реалізувати принципи, що лягли в основу нового Закону про Київ – це прозора робота органів місцевої влади, широкі самоврядні повноваження столичної громади та створення ефективних механізми стратегічного розвитку міста.

Переконаний, що зараз Київ знаходиться за крок до велик змін і new urban agenda (“нового порядку денного”). Виходячи з вимог міжнародного пакету Habitat III та Європейської хартії самоуправління, у систему управління Києвом будуть закладені чіткі пріоритети, а головний – інтереси киян.

Такі обговорення надалі будуть відбуватися в районах міста.

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Автор
Александр Ткаченко Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Олександра Ткаченка
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Заткни свій єбальнік. Будемо вбивати усіх.
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Marin Ella
Marin Ella
да пошёл ты, гниль зеленая!
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ломик сергей
ломик сергей
ткаченко,не трать свое красноречиЁ,ты Киеву не нужен
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