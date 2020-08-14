Компанию, связанную с Кучером и Комарницким, уличили в незаконной добыче песка в Киеве

Компании, связанную с Кучером и Комарницким, уличили в незаконной добыче песка в Киеве.

Представители компании "КПС-ГРУПП", которая занимается незаконной добычей ископаемых на улице Промышленной в Киеве фактически признали, что ведут свою деятельность незаконно.

Так, в Министерстве юстиции в Офисе противодействия рейдерству, где состоялось рассмотрение жалобы от Департамента земельных ресурсов на антирейдерской коллегии, представитель заявил, что компания подписала договор аренды с ООО "Мостострой", которую связывают со "смотрящим" по Киеву Денисом Комарницким и президентом "Укрстроя" Сергеем Кучером, и якобы получила земельный участок в пользование, передает " СтопКор". В то же время соответствующего решения от Киевсовета не было.

"При подписании договора между ООО "КПС-ГРУПП" и компанией "Мостострой" об аренде земельного участка, который подчиняется Киевсовету, якобы состоялся переход права. На вопрос членов антирейдерского коллегиума, передал ли Киевсовет права на земельные участки, представитель ответил, что сам арендатор , то есть "Мостострой", передал права. Это произошло из-за отсутствия ответа Киевсовета на их обращение. По словам представителя, компания руководствовалась общими нормами закона, однако Киевсовет не передавал права третьим компаниям", – отмечает журналистка.

На коллегиуме рассматривался вопрос законности принятия решения нотариусом о передаче земельного участка, на котором когда-то располагалось предприятие "Мостострой".

"Лично мне показалось, что комиссия имеет конструктивную позицию. И хотя по словам заместителя министра Ольги Онищук, решение не выносится сегодня, я думаю, что оно будет однозначным и в рамках закона. Нотариус принял решение, руководствуясь своими личными мыслями, не исследовал вопрос и однобоко и заангажированно принял решение в пользу заинтересованной стороны", – сообщил председатель Украинской ассоциации добытчиков песка Вадим Пелих.

Представители поставили единственный вопрос, на который представители "КПС-ГРУПП" не смогли дать прямого ответа. По убеждению депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко, он им не выгоден.

"Согласовал ли Киевский городской совет договор аренды или субаренды участка, на котором расположено имущество ООО "КПС-ГРУПП"? Не согласовал. Никаких юридических отношений Киевский городской совет как арендодатель и "КПС-ГРУПП", пользующийся этим земельным участком, не имели. Значит, запись в реестре собственности о праве аренды земельного участка является незаконной. Поэтому мы рассчитываем на однозначный ответ антирейдерской коллегии", – заметил Мирошниченко.

Депутат Киевсовета Мирошниченко выступает на коллегиуме Фото: СтопКор

Он отметил, что добыча речного песка из Днепра и его складирование на участке около 17 га нужно остановить.

"Вообще абсурдным является право претендовать на земельный участок на основании регистрации имущества, общая площадь которого не превышает 150 кв м. Очень смешно выглядят аргументы компании "КПС-ГРУПП , компании "Мостострой" и их приспешников, которые зарегистрированное имущество называют производственной базой. Мы видели это имущество: это будки охраны, которые не имеют никакого отношения к производственной базе. Эти будки охраны служат убежищем в темное время суток для бандитов, которые защищают незаконно намытый песок", – сказал он.

Коллегия перешла к закрытому заседанию, решение опубликуют на официальном сайте Минюста.

Напомним, в Голосеевском районе на участке в 17 га незаконно добывают и сохраняют речной песок. По информации депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко, песок вывозят бесконтрольно – без каких-либо разрешительных документов и без помех со стороны правоохранителей. На глазах у депутатов и общества воры наживаются на миллионы гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении генеральному директору одного из столичных предприятий. Его подозревают в незаконной добыче песка и растрате вверенного имущества в особо крупных размерах.