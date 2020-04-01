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1 апреля • обновлено в 16:09
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Обеззараживают ли воду в Киеве из-за коронавируса: в водоканале дали пояснение

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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 компания "Киевводоканал" не проводит дополнительного обеззараживания воды.

"Осуществлять дополнительные меры по обеззараживанию воды нет необходимости, потому что вирус в воде не живет", – ответили в пресс-службе "Киевводоканала" на официальный запрос OBOZREVATEL.

"Более того, мытье рук с мылом защищает от заражения", – добавили они.

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В то же время из-за карантина предприятие закрыло все свои центры обслуживания потребителей и перевело свою работу в онлайн-режим. Внутри компании "введен целый ряд профилактических и противоэпидемических мероприятий".

Вирус в воде не живет, заявили в "Киевводоканале"

Вирус в воде не живет, заявили в "Киевводоканале"

Так, на входе всех сотрудников подвергают санитарному контролю, обеспечивают медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. В помещениях чаще стали проводить влажную уборку и проветривание. "Все совещания и собрания проводятся онлайн", – рассказали в пресс-службе.

Практически четверть сотрудников "Киевводоканала" отправлены на карантин, еще часть работает дистанционно. Порядка 4 тысяч человек "ежедневно в режиме 24/7 обеспечивают технологические процессы очищения питьевой воды и канализации стоков", – сообщили на предприятии.

Для доставки их к месту работы привлечены "6 автобусов из собственного автопарка", еще 8 автобусов предоставила Киевская городская государственная администрация. В сумме с "технологическим транспортом" в процессе задействовано 56 машин.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что в ряде областей Украины решили повысить тарифы на холодную воду. Причиной этого является увеличение стоимости электроэнергии, а также рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Эксклюзив
Место
Украина Киев
Тег
Киевводоканал
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