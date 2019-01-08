''Уже парализовали движение!" В Киеве два года будут ремонтировать важнейший мост

В Киеве в 2019 году начнут капитальный ремонт моста Метро, соединяющего правый и левый берег Киева. Работы будут идти целых 22 месяца.

Соответствующий проект утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.

"Рабочим проектом предусмотрено выполнить капитальный ремонт проезжей части мостового полотна, капитальный ремонт тротуаров, ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры, ремонт наружного освещения, заменить перильные ограждения", — сообщили чиновники.

Общая стоимость капитального ремонта составляет 1 825 200, 575 тысяч гривен. Деньги возьмут из столичного бюджета.

Как известно, мост Метро является одной из важнейших транспортных артерий города, поэтому некоторые киевляне восприняли новость о ремонте негативно.

"Вы уже на полгода парализовали движение на этом мосту. Неужели нельзя делать все параллельно, а не растягивать на годы? Фактически закроют движение не на 22 месяца, а уже минимум на 28", — высказался Павел Радченко.

Мост Метро Википедия

Карта Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 28 ноября из-за ремонтных работ частично перекрыли мост Патона. Таким образом, на трех из пяти путепроводов с левого на правый берег одновременно ограничили движение.