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''Уже парализовали движение!" В Киеве два года будут ремонтировать важнейший мост

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В Киеве в 2019 году начнут капитальный ремонт моста Метро, соединяющего правый и левый берег Киева. Работы будут идти целых 22 месяца.

Соответствующий проект утвержден распоряжением Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.

"Рабочим проектом предусмотрено выполнить капитальный ремонт проезжей части мостового полотна, капитальный ремонт тротуаров, ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры, ремонт наружного освещения, заменить перильные ограждения", — сообщили чиновники.

Общая стоимость капитального ремонта составляет 1 825 200, 575 тысяч гривен. Деньги возьмут из столичного бюджета.

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Как известно, мост Метро является одной из важнейших транспортных артерий города, поэтому некоторые киевляне восприняли новость о ремонте негативно.

"Вы уже на полгода парализовали движение на этом мосту. Неужели нельзя делать все параллельно, а не растягивать на годы? Фактически закроют движение не на 22 месяца, а уже минимум на 28", — высказался Павел Радченко.

Мост Метро

Мост Метро

Википедия

''Уже парализовали движение!" В Киеве два года будут ремонтировать важнейший мост
''Уже парализовали движение!" В Киеве два года будут ремонтировать важнейший мост
Карта

Карта

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве с 28 ноября из-за ремонтных работ частично перекрыли мост Патона. Таким образом, на трех из пяти путепроводов с левого на правый берег одновременно ограничили движение.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Забелин Александр
Забелин Александр
Керченский мост быстрее построили.
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