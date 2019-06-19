Грязный воздух в Киеве: жителей предупредили о "белом смоге"

Превышенный уровень загрязнения воздуха в Киеве в местах скопления автотранспорта сохранится до конца лета.

Об этом предупредил в эфире ObozTV глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Сегодня мы наблюдаем хроническую "болезнь" мегаполисов – загрязнение воздуха в местах максимального скопления автомобильного транспорта. Это будет на протяжении всего теплого периода года", – отметил Рубан.

Результаты лабораторного контроля состояния воздуха в Киеве dsns.gov.ua

По его словам, в жару и при слабом ветре содержание серного ангидрида, диоксида серы, формальдегидов и пыли на автотрассах превышает предельно допустимые концентрации в 5-6-7 раз.

Чиновник подчеркнул, что основными загрязнителями воздуха в Киеве являются автомобили. Именно из-за этого в городе начали наблюдать т.н. "белый смог", который появляется при изменении температуры: примерно с 7 до 9 утра и вечером.

"В Киеве – белый смог. У каждого региона, каждого мегаполиса свой смог, потому что разные источники загрязнения", – добавил Рубан.

Рубан посоветовал не находиться в часы смога и жары на улицах с плотным трафиком. Особенно важно избегать таких мест людям, которые относятся к группе риска (пожилым, беременным, детям, людям с респираторными заболеваниями).

"Что касается пригородных зон, парков, скверов и других территорий, на которых отсутствует источник загрязнения – там воздух отвечает стандартам", – уточнил он.

Над Киевом начал появляться "белый смог" 24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным с постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского 18 июня наибольшее загрязнение воздуха в Киеве наблюдалось в четырех районах:

улицы Скляренко;

Оболонского проспекта;

Бессарабской площади;

Демеевской площади.

По прогнозам синоптиков, 19-20 июня температура в Киеве немного снизится до +27... + 29 градусов, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Однако новая волна жары, как ожидается, придет уже в июле.

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