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17 февраля • обновлено в 01:00
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Посетителей эвакуировали: в центре Киева вспыхнул пожар в ресторане

1.5т
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В Киеве вечером воскресенья, 16 февраля, произошло возгорание в одном из ресторанов на Майдане Незалежности.

ЧП случилось в заведении "Шато", передает "Киев Оперативный" на Facebook-странице. Там же обнародованы видео очевидцев с места инцидента.

"Настоящая "адская кухня", – сказано в сообщении. Уточняется, что посетителей эвакуировали, как только заметили сильное задымление.

В ресторане Шато в Киеве вспыхнул огонь

В ресторане Шато в Киеве вспыхнул огонь

Скрин видео

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В Киеве вспыхнул масштабный пожар: видео и фото с места ЧП

На месте работали сотрудники ГосЧС. Подробностей случившегося пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 февраля вспыхнул пожар в одном из вагонов электропоезда, который стоял в депо.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Пожар в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
ГосЧС пожар видео
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