Посетителей эвакуировали: в центре Киева вспыхнул пожар в ресторане

В Киеве вечером воскресенья, 16 февраля, произошло возгорание в одном из ресторанов на Майдане Незалежности.

ЧП случилось в заведении "Шато", передает "Киев Оперативный" на Facebook-странице. Там же обнародованы видео очевидцев с места инцидента.

"Настоящая "адская кухня", – сказано в сообщении. Уточняется, что посетителей эвакуировали, как только заметили сильное задымление.

В ресторане Шато в Киеве вспыхнул огонь Скрин видео

На месте работали сотрудники ГосЧС. Подробностей случившегося пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 февраля вспыхнул пожар в одном из вагонов электропоезда, который стоял в депо.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!