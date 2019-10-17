Горят три квартиры: в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке

В жилой многоэтажке в Киеве в четверг, 17 октября, разгорелся серьезный пожар.

ЧП произошло вечером в доме 16/2 по проспекту Павла Тычины, передает "Киев Оператвный" на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео с места инцидента, поскролльте новость вниз).

"Говорят, что на данный момент горят три квартиры, но пожарные охранники не могут подъехать, потому что очень плотно запаркованный двор", – сказано в сообщении.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре 12 октября на улице Косогорная горел частный дом. В пожаре погибла 57-летняя женщина.

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