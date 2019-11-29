Дело Тупальского: суд принял скандальное решение

Заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд. Заседание состоялось 29 ноября, передает "УП".

Тупальского подозревают в причастности к схеме с растаможкой импортируемых товаров по заниженным ценам.

Ранее стало известно, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать Тупальскому меру пресечения в виде ареста с правом внесения 57 млн грн залога.

В целом по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства, САП задержала 10 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Заместителя главы Киевской городской таможни ГФС Тупальского 26 ноября вместе с почти десятком человек задержали сотрудники НАБУ по "делу известного одесского бизнесмена Вадима Альперина". В НАБУ прокомментировали ситуацию.

Так, скандальный бизнесмен Альперин вместе с действующим главой Одесской таможни Владимиром Передерием организовал одну из самых масштабных схем. С тех пор как Передерий занял должность, из всех грузов Альперина перестали платить пошлину.

По словам журналиста Юрия Бутусова, контрабанду на Одесской таможне крышует именно Государственное бюро расследований.

Еще в ноябре 2017 года Альперин был задержан НАБУ и ГПУ по подозрению в даче взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро в размере $800 тысяч.

Позже одесского "короля контрабанды" арестовали с возможностью внесения залога в 20 млн грн. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда, однако вскоре его отпустили.

OBOZREVATEL после задержания Тупальского подробно узнал, как в Украине пытаются раскрыть самую большую схему контрабанды.

Также президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи в задержании "короля контрабанды" Альперина.

На такое заявление президента ответил адвокат бизнесмена, сообщив, что Альперин 27 ноября намерен явиться в специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Бизнесмен действительно пришел в прокуратуру и был задержан НАБУ на входе. Позже НАБУ объявило о подозрении Альперину.