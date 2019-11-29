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30 ноября • обновлено в 11:02
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Дело Тупальского: суд принял скандальное решение

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Заместителю начальника Киевской городской таможни ГФС Сергею Тупальскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд. Заседание состоялось 29 ноября, передает "УП".

Тупальского подозревают в причастности к схеме с растаможкой импортируемых товаров по заниженным ценам.

Сергей Тупальский

Сергей Тупальский

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Ранее стало известно, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили суд избрать Тупальскому меру пресечения в виде ареста с правом внесения 57 млн грн залога.

В целом по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства, САП задержала 10 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Сергей Тупальский
Место
Украина Киев
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