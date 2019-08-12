Под Киевом произошло смертельное ДТП с маршруткой: момент попал на видео

Автомобиль Volkswagen, водитель которого устроил смертельное ДТП с маршруткой возле поселка Глеваха под Киевом, двигался на высокой скорости.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в группе "Киев Оперативный" в Facebook. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля в правом крайнем ряду обгоняет участников движения. В следующее мгновение легковушка столкнулась с микроавтобусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

От удара бус отбросило на другую полосу движения. Остальные водители успели вовремя среагировать и не допустить столкновения с маршруткой.

ДТП под Киевом Facebook dtp.kiev.ua

В результате ДТП, по предварительной информации, погибли два человека – пассажиры легкового авто. Водитель Volkswagen остался цел благодаря подушке безопасности в авто. Также травмы получили 13 пассажиров маршрутки.

Прибывшие медики на месте оказали им медицинскую помощь, после чего некоторые пострадавшие были доставлены в больницу.

ДТП под Киевом Информатор

ДТП под Киевом Информатор

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL авария произошла в 19:00 на трассе Одесса-Киев.

В течение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 1,6 тысяч человек и почти 17 тысяч получили травмы.

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