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Под Киевом произошло смертельное ДТП с маршруткой: момент попал на видео

1.1т Читать материал на украинском

Автомобиль Volkswagen, водитель которого устроил смертельное ДТП с маршруткой возле поселка Глеваха под Киевом, двигался на высокой скорости.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в группе "Киев Оперативный" в Facebook. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля в правом крайнем ряду обгоняет участников движения. В следующее мгновение легковушка столкнулась с микроавтобусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

От удара бус отбросило на другую полосу движения. Остальные водители успели вовремя среагировать и не допустить столкновения с маршруткой.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Facebook dtp.kiev.ua

Новости
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В результате ДТП, по предварительной информации, погибли два человека – пассажиры легкового авто. Водитель Volkswagen остался цел благодаря подушке безопасности в авто. Также травмы получили 13 пассажиров маршрутки.

Прибывшие медики на месте оказали им медицинскую помощь, после чего некоторые пострадавшие были доставлены в больницу.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Информатор

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Информатор

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL авария произошла в 19:00 на трассе Одесса-Киев.

В течение 7 месяцев нынешнего года в Украине в дорожно-транспортных происшествиях погибли более 1,6 тысяч человек и почти 17 тысяч получили травмы.

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Темы
Криминал Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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