В поле под Киевом нашли труп работницы Рады: появились новые детали

В поле под Киевом возле убитой сотрудницы Верховной Рады Антонины Шпир нашли кляп и две бутылки с разными веществами.

Ее тело было раздето, сумки и деньги украдены, говорится в постановлении Макаровского райсуда. Помимо этого, на месте преступления обнаружили красную веревку, которой, предположительно, задушили женщину.

"В поле кукурузы между с. Вольное и Юровка был найден труп со следами насильственной смерти. На месте убийства нашли пакет из-под вишен, два куска ткани черного цвета, две бутылки и освежитель воздуха", – говорится в документе.

Антонина Шпир Facebook "Киев Оперативный"

Кошелек жертвы также лежал рядом, но в нем были только дисконтные карты – все деньги исчезли.

Как писал OBOZREVATEL, 4 июля под Киевом нашли тело Антонины Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде Украины. Она пропала 29 июня после того, как вышла из маршрутки возле села Юровка.

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