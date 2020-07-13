В Киеве за выходные закрыли еще три развлекательных заведения за нарушение карантина. Иллюстрация.

В Киеве на выходных, 11-12 июля, за нарушение карантина закрыли три развлекательных заведения.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 13 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что в столице продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мэр Киева сказал, что только за прошлую неделю представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили более тысячи ресторанов и кафе, магазинов и рынков. Так, они составили 446 протоколов о нарушениях.

"Также в эти выходные в столице закрыли еще три развлекательных заведения. А на прошлой неделе, как я уже говорил, в Киеве закрыли четыре ночных клуба", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Козин, что на Обуховщине Киевской области, полицейские пресекли деятельность ночного развлекательного клуба Queen Country Club за нарушение карантина.