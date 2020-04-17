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17 апреля • обновлено в 09:13
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В Киеве врачи цинично отказались помочь жестоко избитому ветерану АТО: украинцы в гневе. Фото

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На днях в Киеве под Жилянским путепроводом двое неизвестных жестоко избили ветерана АТО Виктора Симончука. Однако после того, как он обратился в больницу, медики отказали ему в предоставлении помощи, подумав, что он – бездомный.

О вопиющем инциденте, который произошел с его двоюродным братом, на своей странице в Facebook написал киевлянин Андрей Пархоменко. Он также опубликовал его фото – "точнее то, что с ним сделали" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня, я очень злой, на так называемых "врачей" и конченую систему... Били долго, по показаниям около 10 минут, после тупого удара в голову Витя без сознания упал на землю, а они продолжили бить ногами по голове и всему телу. И додумались все это снимать на камеру, где они со словами "смотрите, как мы хуй**рым дедушку" продолжали калечить, забрали какие-то копейки и очки", – рассказал Пархоменко.

В Киеве врачи отказались помочь жестоко избитому ветерану АТО

В Киеве врачи отказались помочь жестоко избитому ветерану АТО

Мужчина подчеркнул, что в прошлом его брат Виктор был бойцом АТО, танкистом, в течение трех лет защищал Украину на передовой, за что в 2015-м был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Избитый ветеран АТО Виктор Симончук

Избитый ветеран АТО Виктор Симончук

"Слава богу, какой-то человек вызвал полицию и скорую. Теперь то, что было дальше, меня просто поразило. Он пришел в 17-ю больницу, был трезв, говорил врачам, что ему очень плохо и просил остаться до утра, но они вручили ему справку о том, что с ним все хорошо и отправили НОЧЬЮ без телефона, вещей, денег на улицу!" – продолжает Пархоменко.

К счастью, его брат смог попасть домой. Уже на следующий день он дал показания следователю, а затем родные снова отвезли его в больницу.

Избитый ветеран АТО Виктор Симончук

Избитый ветеран АТО Виктор Симончук

Медики диагностировали у мужчины перелом пальцев, ребра, выбитый зуб и многочисленные гематомы на голове. Его положили в стационаре, в настоящее время решается вопрос об оперативном вмешательстве на голове.

"Что я хочу всем сказать, что каждый из нас может оказаться в такой ситуации, когда тебя отпи*дят на улице до полусмерти, привезут в больницу, а там просто выбросят на улицу, потому что могут подумать, что ты бомжара. Но даже они, не люди что ли? И никто за это не понесет наказание", – возмутился Пархоменко.

Ветеран АТО Виктор Симончук, которого жестоко избили в Киеве

Ветеран АТО Виктор Симончук, которого жестоко избили в Киеве

Он пообещал вскоре рассказать о дальнейшем ходе дела, в частности то, какую меру пресечения дадут злоумышленникам за избиение его брата и то, как работает еще одна наша система – полиция и суды.

Отметим, что пользователи сети гневно отреагировали на инцидент с избиением, а особенно на поступок врачей. Некоторые посоветовали избитому ветерану обращаться в полицию не только на обидчиков, но и на медиков.

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Реакция украинцев

Реакция украинцев

Facebook/Andrey Parhomenko

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция нашла киевлянина, который в феврале 2019 году жестоко избил работниц магазина Roshen на станции метро "Левобережная" и объявила ему о подозрении в хулиганстве.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
криминал медики боец АТО избили украинца Ветераны войны на Донбассе
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Кияни Криминал

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