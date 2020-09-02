В Киеве вооруженная банда похитила бизнесмена из синагоги и неделю держала в плену. Фото

Из центральной синагоги Киева вооруженная банда похитила бизнесмена и неделю продержала в подвале дома под столицей. Заложника с многочисленными телесными повреждениями освободили в ходе тайной спецоперации.

Одновременно по разным адресам были задержаны семь человек, причастных к преступлению. Детали происшествия рассказал депутат Верховной Рады Георгий Логвинский на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Около 10 утра под предлогом бизнес-сделки "Мерседес" черного цвета подьехал под синагогу Бродского по адресу Шота Руставели, 13. В машине был бывший "бизнес партнёр" потерпевшего "Н" и ещё один человек. Ничего не предвещало опасности, с учётом, что участники были знакомы между собой, хотя и имели нерешённые финансовые вопросы из прошлой жизни. В дальнейшем связь с "Н" пропала, а телефон якобы выключился в метро", – рассказал Логвинский.

В Киеве банда похитила бизнесмена Георгий Логвинский в Facebook

По его словам, день похищения 22 августа был выбран неслучайно. Злоумышленники надеялись на то, что правоохранители будут заняты празднованием Дня Независимости.

Депутат отметил, что бандиты действовали профессионально и знали методы оперативной деятельности. Во время похищения использовались поддельные номера автомобиля, а телефонов не было, группа лиц работала, заметая следы и меняя авто.

У преступников нашли оружие Георгий Логвинский в Facebook

"Уже в воскресенье сыщики взяли след и сели на хвост бандитам. Операция держалась в тайне, с учётом обоснованного подозрения, что в группе преступников есть бывшие или действующие сотрудники правоохранительного органа. Любая утечка или ошибка незамедлительно привела бы к устранению главного свидетеля ("нет тела – нет дела"). В рамках расследования была установлена целая банда более чем из 10 человек, среди которых бывший сотрудник СБУ", – уточнил он.

В арсенале похитителей были гранаты Георгий Логвинский в Facebook

Логвинский рассказал, что к пострадавшему похитители применяли насилие с целью получения имущества. Он получил телесные повреждения, переломы ног и был психологически подавлен.

По убеждению депутата, заложника не собирались оставлять в живых, с учетом особенностей дела и поскольку бандиты не скрывали своих лиц.

"В арсенале преступников были автоматы, гранаты и даже гранатомёты РПГ, которые изъяли. Одно лицо попыталось скрыться, но далеко убежать не смогло. Все задержанные находятся в СИЗО и в ближайшее время этим негодяям будет избираться мера пресечения в Печерском суде города Киева", – уточнил он.

У банды изъяли гранатометы Георгий Логвинский в Facebook

Злоумышленники находятся в СИЗО Георгий Логвинский в Facebook

Депутат раскрыл детали похищения Георгий Логвинский в Facebook

Логвинский рассказал о задержании бандитов в Киеве Георгий Логвинский в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сотрудники СБУ нашли огромный арсенал оружия в тайнике на Луганщине.

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