В Киеве в детском саду вспыхнул пожар: есть жертва. Фото 18+

В Днепровском районе Киева в детском саду на проспекте Юрия Гагарина, 9А, в понедельник утром, 2 декабря, вспыхнул пожар. В результате погиб один человек.

Как написала пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook, сообщение о ЧП поступило около 7 утра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. У здания находилось тело охранника 1945 года рождения. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь.

В Киеве в детском саду вспыхнул пожар информатор

Пожар сначала локализовали, а затем ликвидировали. Причина возгорания и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.

В Днепровском районе Киева в детском саду 2 декабря вспыхнул пожар Информатор

В результате погиб охранник, который пытался самостоятельно потушить огонь Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (улица Братиславская, 3) в понедельник, 28 октября, вспыхнул пожар.

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