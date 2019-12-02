Главная Новости
2 декабря • обновлено в 10:47
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве в детском саду вспыхнул пожар: есть жертва. Фото 18+

1.2т
Читать материал на украинском

В Днепровском районе Киева в детском саду на проспекте Юрия Гагарина, 9А, в понедельник утром, 2 декабря, вспыхнул пожар. В результате погиб один человек.

Как написала пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook, сообщение о ЧП поступило около 7 утра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. У здания находилось тело охранника 1945 года рождения. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь.

В Киеве в детском саду вспыхнул пожар

В Киеве в детском саду вспыхнул пожар

информатор

Пожар сначала локализовали, а затем ликвидировали. Причина возгорания и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.

Новости
Полыхал, как факел: в Киеве разгорелся пожар в жилом доме. Первое видео
В Днепровском районе Киева в детском саду 2 декабря вспыхнул пожар

В Днепровском районе Киева в детском саду 2 декабря вспыхнул пожар

Информатор

В результате погиб охранник, который пытался самостоятельно потушить огонь

В результате погиб охранник, который пытался самостоятельно потушить огонь

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (улица Братиславская, 3) в понедельник, 28 октября, вспыхнул пожар.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги