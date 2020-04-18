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18 апреля • обновлено в 11:24
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В Киеве сгорел яхт-клуб: видео масштабного пожара

1.9т
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В Киеве в ночь на 18 апреля произошел пожар в яхт-клубе Riviera Riverside.

Видео происшествия опубликовано на странице "Киев Оперативный в Facebook". Сообщается, что вызов о пожаре поступил около 23:00 17 апреля.

"На одном из видео видно, как неподалеку от места возгорания стоит электроавтомобиль, который заряжался в этом месте. Возможно, именно это и стало причиной возгорания. Пожар действительно серьезный, будем надеяться, что обойдётся без пострадавших", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL,17 апреля вспыхнул масштабный пожар в киевском ресторане "Новая Земля".

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Пожар в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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